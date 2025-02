Caminhonete carregada com três toneladas de agrotóxicos ilegais são apreendida em Ponta Porã

Na manhã da última sexta-feira (31), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma camionete Ford F-4000 de cor prata carregada com 3.500 quilos de defensivo agrícola ilegal, sem a documentação para circulação e comércio no Brasil.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor, um homem de 27 anos de idade.

Questionado sobre a carga ilegal disse que foi contratado para pegar o veneno, em Ponta Porã, e entregá-lo na cidade de Maracaju. Não soube dizer quem era a pessoa responsável pela propriedade do produto.

A ocorrência foi então registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 3,5 milhões.

A ação do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal para o cidadão poder tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia.