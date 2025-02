Polícia Civil investiga acidente com três mortes na BR-060, em Chapadão do Sul

A Polícia Civil está investigando um grave acidente ocorrido no domingo (02) na BR-060, a cerca de 20 km de Chapadão do Sul, próximo ao areeiro. A colisão frontal entre dois veículos deixou três mortos e um ferido em estado grave.

De acordo com a Polícia Civil, um dos veículos transitava de forma irregular na rodovia, causando a batida. No primeiro carro, uma família foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital municipal. Apenas a passageira dianteira teve ferimentos leves. Já no segundo veículo, quatro pessoas estavam a bordo – duas mulheres e dois homens. Três delas morreram no local, enquanto a quarta vítima foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

O teste do bafômetro feito no condutor de um dos veículos deu resultado negativo para consumo de álcool. Uma das vítimas fatais ainda não foi identificada e passará por exame papiloscópico.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

