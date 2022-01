Caminhoneiro tem mochila furtada enquanto pedia autorização para entrar em mercado

Diego Phelipe Manoel dos Santos, é motorista de caminhão e na tarde desta segunda-feira (3), um marginal furtou no Bairro Guanandi a mochila, aparelhos de glicemia e insulina, além dos documentos e outros pertences.

Segundo o relato do Diego, ele saiu do caminhão para pedir autorização e assim conseguir entrar no pátio de um mercado, para entregar alguns produtos, nesse tempo de pedir a autorização, uma pessoa abriu a porta do caminhão e levou a mochila que carregava os documentos pessoais, os aparelhos de glicemia e insulina que a vítima usa diariamente.

A Polícia Militar já está no local para verificar onde o marginal pode estar. Diego pediu para a Equipe do O Estado Online, para divulgar o número dele 99131-2480, se você mora no Bairro Guanandi e viu uma mochila no chão com os itens descritos no texto, ligue para o Diego.

Informações de Itamar Buzzatta