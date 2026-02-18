Segundo dia de desfile leva 20 mil pessoas para Praça do Papa

O segundo dia de Carnaval na Praça do Papa reuniu cerca de 20 mil pessoas na noite desta terça-feira (17), em Campo Grande. Três escolas de samba desfilaram, com início das apresentações às 20h30, levando ao público enredos, fantasias e muito ritmo, em mais uma noite de celebração da cultura carnavalesca.

A segurança do evento contou com a presença de equipes da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, que atuaram no local para garantir a tranquilidade do público.

Integrante da escola Catedráticos do Samba, Neuza Malheiros, de 72 anos, destacou a emoção de participar do desfile. “O desfile está muito lindo, deu muito trabalho também. A escola tem 48 anos e eu faço parte há 25. Isso aqui é a minha vida. Minha família também participa, está no sangue o carnaval e a Catedrático”, afirmou.

A visitante Jurema Espíndola, de 58 anos, que veio de Corumbá, elogiou o evento. “É a primeira vez que venho assistir em Campo Grande e estou adorando. Está uma maravilha, a escola ficou linda. Estou levando fotos e filmagens para a família ver como o carnaval da Capital é bonito”, disse.

Leonardo de Jesus, de 60 anos, também aprovou a organização. “Já fui membro de escola de samba e venho todos os anos. Está bem organizado, com ótima estrutura. Estão de parabéns pelo trabalho realizado”, comentou.

