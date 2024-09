Caminhoneiro é flagrado transportando 10,7 mil pacotes de cigarro contrabandeado

Caminhoneiro, de 61 anos, foi preso, nessa segunda-feira (2), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 215 caixas de cigarro contrabandeado.

Conforme informações, equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam um caminhão Scania atrelado a um semirreboque.

Ao vistoriarem o veículo, os agentes notaram que os pneus eram novos. Quando questionado, o condutor apresentou nervosismo, levantando suspeita da equipe.

Os militares decidiram, então, verificar o que havia no compartimento de carga, encontrando 10,7 mil pacotes de cigarro de diversas marcas.

Ao todo, a mercadoria está avaliada em R$ 757,5 mil . O autor, o veículo e os cigarros foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde o caso foi registrado.

