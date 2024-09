Vídeo: fogo se alastra rapidamente em plantação de cana em Chapadão do Sul

Incêndio de grandes proporções atinge, nesta terça-feira (3), plantação de cana de uma usina localizada em Chapadão do Sul, distante 300 quilômetros de Campo Grande.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possíveis ver as chamas se alastrando rapidamente pelo local e a fumaça sendo lançada para o alto, podendo ser vista a quilômetros de distância.

Brigadistas do Corpo de Bombeiros estão no local para tentar controlar as chamas. O tempo seco e as altas temperaturas que atingem o Estado nesta semana, ajuda o fogo a se propagar mais rápido.

Não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul nos próximos dias, conforme a Meteorologia.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram