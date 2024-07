Caminhão furtado é recuperado em Ivinhema

O caminhão estava furtado desde março deste ano

Nessa segunda-feira (15), a PMR (Polícia Militar Rodoviária) da Base Operacional do Vale do Ivinhema, recuperou na MS-473 um caminhão Mercedes Benz, furtado desde o dia 07 de março na cidade de Bataguassu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão era conduzido por um homem de 43 anos no momento da abordagem, entre Nova Andradina – Angélica. No interior do veículo foi encontrado um revólver da marca Taurus, comprado no Paraguai, com sete munições e um coldre de gordura.

Consta no boletim de ocorrência que o caminhão recuperado pelos policiais é avaliado em mais de de R$ 70 mil reais e a arma de fogo em R$ 9.500,00. Também havia um adolescente viajando junto com o homem de 43 anos que não teve a identidade revelada.

O caminhão e a arma de fogo foram apreendidos e levados até a Depol de Nova Andradina. O adolescente que também seguia no caminhão prestará depoimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram