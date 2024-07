Ladrão de carros morto em confronto com a choque possuía mais de 80 registros policiais

Um assaltante identificado como Anderson Panziera, de 39 anos, foi morto em um confronto com o batalhão de Choque da Polícia Militar. O caso aconteceu no bairro Batistão e o homem possuí extensa fixa criminal.

Os agentes tomaram conhecimento de um roubo ocorrido em uma conveniência na rua República Argentina, São Jorge da Lagoa, onde dois indivíduos renderam a vítima, que seria motorista de aplicativo, levaram o veículo, um Chevrolet Onix de cor prata. Um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima, que estava dentro do veículo.

Foi iniciado as diligencias, em determinado momento, a equipe policial localizou um veículo com as mesmas características tentando entrar bruscamente em uma residência, no bairro Batistão. Ao se aproximar, foi feito sinais luminosos, foi feita a abordagem, porém o suspeito saiu do veículo, apontando um revólver para a equipe.

Diante do revide feito por Anderson, os agentes realizaram um disparo que levou o indivíduo ao solo. Após atingi-lo e ao tentar desarmá-lo, o policial foi surpreendido pelo suspeito apontando novamente a arma na sua direção, sendo necessário efetuar outro disparo, que atingiu o agressor que foi finalmente desarmado.

O suspeito ainda apresentava sinais vitais, imediatamente ele foi socorrido no Hospital Regional de Campo Grande. Apesar dos esforços médicos, o suspeito veio a óbito posteriormente.

O local foi preservado e além do veículo Onix, foi encontrado um veículo desmontado que, após verificação, constatou-se ser um Chevrolet Kadett, produto de furto anterior. Foi realizada a perícia no local do ocorrido.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (16), o Comandante do Batalhão de Choque, Rigoberto Rocha. Pontuou que o criminoso era um velho conhecido do batalhão no ano de 2010 ele foi preso pelo furto de 48 veículos e em 2019 foi preso novamente. Ao todo Anderson Panziera, possuía 81 registros policiais, entre elas roubo, furto e receptação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais