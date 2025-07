TRE-MS organiza mutirão com prioridade para pessoas com deficiência e autismo

Atendimento será realizado no Centro de Campo Grande nos dias 23 e 24 de julho, com serviços eleitorais disponíveis para todo o público



Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou transtorno do espectro autista (TEA) terão prioridade em um mutirão de serviços eleitorais promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A ação acontece nos dias 23 e 24 de julho, das 12h às 18h, no Centro Integrado de Justiça (CIJUS), em Campo Grande.

Diferente da edição anterior, que era voltada exclusivamente ao público com deficiência, neste ano o atendimento será estendido a todos os eleitores, mas com prioridade garantida às pessoas com necessidades específicas. A medida busca facilitar o acesso à Justiça Eleitoral, ampliando a inclusão sem restringir o público.

Durante o atendimento, será possível tirar o primeiro título de eleitor, atualizar informações cadastrais, solicitar transferência de domicílio eleitoral, entre outros serviços. O local escolhido para o mutirão, o CIJUS, fica na Rua Sete de Setembro, nº 174, na região central da Capital.

A ação é promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS, que atua em projetos voltados à cidadania e à participação política. A expectativa é atender a demanda reprimida de quem enfrenta barreiras físicas ou sensoriais para acessar os serviços da Justiça Eleitoral de forma regular.

