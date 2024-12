Caminhão carregado com ovos tomba na BR-262 em Água Clara

Na manhã de ontem (22), um caminhão carregado com ovos tombou na BR-262, em Água Clara, município localizado a 192 quilômetros de Campo Grande. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. O incidente ocorreu no KM-134 da rodovia, mas os detalhes sobre as denúncias do tombamento ainda não foram divulgados pelas autoridades.

O veículo acabou ficando às margens da estrada, o que evitou a necessidade de interrupção do trânsito na região, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Após o acidente, a PRF foi acionada e convidada no local até a liberação da carga de ovos, que foi disponibilizada para a população da região. A liberação aconteceu apenas após a finalização dos procedimentos de segurança e do trabalho de rescaldo.

Embora o incidente tenha ocorrido de forma inesperada, a ausência de vítimas e a rápida intervenção das autoridades ajudaram a minimizar os impactos na rotina de quem trafegava pela rodovia. As investigações sobre as causas do tombamento estão sendo realizadas, mas, por enquanto, a situação não envolveu maiores transtornos ao fluxo de veículos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Lea mais