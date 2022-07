Motorista foge após atropelar idoso na BR-267

Rogério de Jesus Silva, de 65 anos, morreu atropelado na noite de ontem (13), na BR-267, próximo de Dourados. De acordo com informações preliminares a vítima estaria caminhando na rodovia.

Conforme relatado pelo Alvorada Informa, Rogério estava em uma residência no bairro Vacilio Dias, e saiu do local rumo ignorado, momento em familiares receberam notícias de seu atropelamento. De acordo com o site, o motorista não foi identificado.

O caso foi registrado pela PRF e Polícia Civil que estão investigando as causas do atropelamento. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados e depois será encaminhado para a família.