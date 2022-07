Pagamento de licenciamentos em MS já soma R$ 125,5 milhões

De acordo com o Detran, frota atual de veículos no Estado é de 1,7 milhão

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado MS

Os licenciamentos pagos em Mato Grosso do Sul, de janeiro a 5 de julho deste ano, chegaram à marca de R$ 125,5 milhões. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados R$ 151,7 millhões, valor 20,83% maior. Os dados foram repassados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ao jornal O Estado.

Enquanto em junho de 2021 foram R$ 31.364.649,12, no mesmo mês deste ano, o total foi de R$ 34.006.310,85. No total de julho do ano passado foram R$ 39.555.619,22, já nos cinco primeiros dias deste mês, o volume chegou a R$ 1.799.658,29.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a diferença de um ano para outro se deve à redução nas taxas do Detran.

“Fim do ano passado nós fizemos uma redução muito significativa nas taxas do Detran. Por isso que há essa diferença. Ano passado nós fizemos um corte de 20% a 50% nos valores das nossas taxas”, explicou.

“É uma política do governo de desoneração na área de trânsito para o cidadão”, destacou Trindade.

O documento também é conhecido como CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), e serve como uma autorização para que os veículos possam continuar a trafegar pelas ruas e estradas.

Frota

Ainda conforme dados do Departamento, atualmente, a frota total de veículos no Estado é de 1.705.203. Somente em Campo Grande são 614.053 veículos.

Calendário

A data de vencimento de cada documento varia de acordo com o número final da placa do veículo. O pagamento deve ser feito no último dia do mês.

Em julho, os veículos de placas com o final 5 e 6 precisam pagar o documento. Agosto, final 7 e 8; setembro, 9; e outubro, final 0.

Ao acessar o site do Detran-MS, o usuário clica em Portal de Serviços, no canto superior direito e é remetido diretamente ao Meu Detran, onde, após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada. Para emitir e pagar o licenciamento, basta acessar a aba “Veículos”.

O licenciamento pode ser pago em qualquer agência do Departamento ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Rede Pague Fácil. Também pode ser pago por meio de aplicativos de banco com a utilização do código de barras ou QR code para o pagamento por Pix.

O valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos e é regulado por meio da UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul).

Infração

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47.

