Câmera filma atropelamento que resultou na morte de idosa

Câmeras de segurança próximas do atropelamento que vitimou uma idosa, de 60 anos, flagraram o momento do acidente. A mulher foi atropelada na tarde desta quarta-feira, na Rua Rui Barbosa enquanto fazia a travessia da rua.

Nas imagens é possível ver que ela é arremessada com a força do impacto e cai no chão já imovel. No vídeo a mulher aparece fazendo travessia fora da faixa de segurança, mesmo com dois carros em movimento, momento em que é atingida pelo veículo, um Renault Captur, que era conduzido por outra mulher, de 48 anos.

Caso – Uma mulher, de 60 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (28), após ser atropelada por um Renault Captur , na Rua Rui Barbosa, no Centro de Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a idosa estava finalizando a travessia da rua quando foi surpreendida pelo veículo, que seguia pela via. Os socorristas do Bombeiros e Samu estiveram no local, uma equipe de suporte avançado do Samu tentou reanimar a vítima por 40 minutos, mas obteve sucesso.

Bafômetro

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e as circunstância do acidente devem ser investigadas. No local, a motorista do carro foi orientada pelo seu advogado a não realizar o teste de bafômetro, após isso ela foi levada para Depac. Acesse também: Homem é encontrado morto com pernas amarradas em terreno baldio

