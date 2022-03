Cães abandonados após falecimento de tutor são resgatados pela polícia

A Polícia Civil foi ontem (28), em uma residência de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, para a verificação de denúncia de maus tratos contra animais. Ao chegarem no local, os investigadores da SIG (Seção de Investições Gerais), encontraram um imóvel desocupado e três cachorros com sinais visíveis de abandono.

Os animais possuíam lesões cutâneas pelo corpo provavelmente causadas por doenças e infestação por parasitas (pulgas e carrapatos). Além da falta de água e comida, os animais também estavam com sinais visíveis de abandono.

De acordo com testemunhas locais, o morador da residência era um idoso que vivia sozinho e faleceu por causas naturais. Após sua morte ― que ocorreu há alguns meses ― os cachorros estão sobrevivendo com ajuda dos vizinhos que oferecem alimentação e água por uma fresta do portão.

Conforme relatos, algumas pessoas tentaram entrar em contato com familiares do antigo tutor para pedir que resgatassem os cães, mas não obtiveram sucesso.

Os três foram cachorros foram resgatados pela Polícia Civil e encaminhados aos cuidados do GAAV (Grupo de Apoio aos Animais Vulneráveis), em Ladário, onde serão submetidos à avaliação veterinária e tratamentos necessários.