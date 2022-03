Em Dourados, Torneio Inter Secretarias de Futebol Suíço estão com inscrições abertas

A Prefeitura de Dourados, promove nos dias 9 e 10 de abril, o torneio Inter Secretarias de Futebol Suíço. Essa é a primeira vez que os jogos acontecem no começo do ano. As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir de hoje (29) e vão até o dia 8 de abril, às 15h.

Antônio Carlos Barbosa, um dos coordenadores geral de esportes, afirma “Para participar é necessário ser servidor público municipal. Após o congresso técnico, que acontece na Funed, serão definidos os jogos.”

O torneio acontece por meio da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e tem enfoque primordial na confraternização entre servidores municipais da cidade.