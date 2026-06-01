Cadeirante morre após ser atropelado por caminhão da prefeitura em MS

Vítima de 55 anos ficou presa sob o veículo e morreu no local; causas do acidente serão investigadas

O cadeirante identificado como Fábio Wagner dos Santos, de 55 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (1º) após ser atropelado por um caminhão no cruzamento da Rua Horácio Machado de Oliveira com a Avenida Kendi Nakai, no bairro Jardim Imansai, em Costa Rica.

Segundo o site MS Todo Dia, a vítima teria sido atropelada por um caminhão da Secretaria Municipal de Obras em um grave acidente ocorrido no cruzamento das vias.

Conforme apurou o portal, o veículo havia saído da Secretaria Municipal de Obras quando o motorista, que seguia pela Rua Horácio Machado de Oliveira, não teria obedecido à sinalização horizontal de parada obrigatória (“Pare”) e atingido o cadeirante, que trafegava na via.

A vítima ficou presa sob o caminhão e morreu no local. Equipes da Polícia Científica e da Polícia Judiciária estiveram no local para realizar os levantamentos que irão auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.

Representantes da Secretaria Municipal de Obras também estiveram no local e prestaram assistência. Sugestão de ajuste jornalístico: em vez de afirmar categoricamente que o motorista “não obedeceu” a sinalização, é mais seguro usar “teria não obedecido” ou “segundo informações preliminares”, até a conclusão oficial da investigação.

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