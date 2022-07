Cadeirante com 50 passagens pela polícia é executado em MS

Um homem de 52 anos conhecido como “Paulo Bomba” foi executado na noite desta segunda-feira (18), próximo de casa, no bairro Vila União na cidade de Itaporã, a 227 quilômetros de Campo Grande.

Paulo Trindade da Cruz já tinha envolvimento no crime com um pouco mais de 50 passagens pela polícia e atualmente ele cumpria a pena em regime domiciliar até o dia do ocorrido.

Segundo relatos “Paulo Bomba” foi surpreendido por dois homens em uma moto, eles portavam uma arma de fogo e efetuaram os disparos. A vítima não resistiu e acabou falecendo no local do crime.

A polícia militar ainda investiga o caso, segundo o site Dourados News o crime foi registrado como homicídio doloso.

Com informações do site Dourados News.