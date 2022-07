Comerciante com registro no CAC reage assalto e mata suspeito

Homem de 45 anos, dono de uma lanchonete no Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande matou um rapaz que tentava assaltar o seu estabelecimento na madrugada de hoje (19). De acordo com o registro policial, o comerciante possui registro no CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e estava dormindo no momento do assalto.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, o criminoso e mais dois comparsas tentaram invadir o estabelecimento. No momento da tentativa, o dono do comércio que possui registro do CAC estava dormindo nos fundos, quando ouviu barulhos e se deparou com os três rapazes assaltando a lanchonete. De acordo com a vítima, um deles estava armado com uma faca e outro com uma arma de fogo.

Ainda conforme relatos divulgados pela polícia, o assaltante armado apontou o revólver para a vítima e, neste momento, o comerciante pegou a sua arma e realizou os disparos. O trio tentou fugir do local deixando para trás bijuterias e óculos que são vendidos no local;

Um policial civil que é vizinho do estabelecimento ouviu os disparos e saiu para ver o que estava ocorrendo. Ele junto com o comerciante saíram atrás dos suspeitos, mas não os encontraram. No retorno para a lanchonete, o corpo de um dos assaltantes foi encontrado em uma rua lateral e com marcas de tiros.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas e o caso registrado na delegacia da região.

Registro do CAC em Campo Grande

Marcado por polêmicas, o projeto de lei de autoria dos deputados estaduais João Henrique Catan (PL) e Coronel Davi (PL), que reconhece o risco da atividade dos Cacs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), foi sancionado em Campo Grande no dia 8 de junho, pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O texto foi publicado sem vetos na edição de hoje do DOE (Diário Oficial do Estado).

Na justificativa, os autores do projeto argumentaram que os atiradores esportivos e profissionais da área de segurança, necessitavam do reconhecimento do risco da atividade por correrem risco de ataques pelo fato de armazenarem e transportarem armas e munições, já que são bens de interesse de criminosos.

A proposta de autorização sobre o porte de armas foi baseada no Projeto de Lei 22/2022, apresentado pelo também deputado Capitão Contar (PRTB). Para o parlamentar, o reconhecimento do risco da atividade é fundamental para garantir a proteção das pessoas que praticam essas atividades.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

