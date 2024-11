Cachorro é atingido por tiro após dupla disparar contra residência no Jardim Tijuca

Casa localizada no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, foi alvo de disparos de arma de fogo, na noite dessa sexta-feira (15), que acabaram atingindo um cachorro da raça Pitbull que estava no interior do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da residência ligou para a polícia por volta das 23h, relatando o ocorrido. A mulher contou que dois homens em um carro branco desceram do veículo e dispararam contra o portão da casa.

O cachorro que estava no quintal acabou alvejado. Além da mulher e do animal, estava na residência o filho dela, de 15 anos. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária, mas o estado de saúde não foi divulgado.

O local foi preservado e a perícia recolheu as cápsulas deflagradas no ataque. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como disparo de arma de fogo.

