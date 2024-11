Temperatura continua alta e sábado será de muito calor em Mato Grosso do Sul

O sábado (16) amanheceu com céu limpo e calor intenso em todo o Mato Grosso do Sul. Apesar das altas temperaturas, alguns municípios podem registrar pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com mínima de 22°C, com máxima prevista de 33°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de que ocorram chuvas rápidas entre a tarde e noite em algumas regiões da cidade.

Já em Corumbá, os termômetros podem alcançar os 37°C. Em Porto Murtinho, 34°C; Aquidauana e Miranda com 31°C, e Coxim e Ladário, 35°C. Outras máximas previstas para hoje são 32°CC em Dourados, 31°C em Três Lagoas, Pedro Gomes e Chapadão do Sul, 33°C em Ponta Porã e Coronel Sapucaia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram