“Agora vou de Uber”, diz criminoso após roubar idosa em ponto de ônibus em Campo Grande

Vítima relatou que suspeito simulava portar arma de fogo enquanto a comparsa recolhia seus pertences em ponto de ônibus na região central

Uma mulher de 62 anos procurou a polícia após ser roubada por um casal na tarde de quarta-feira (3), em um ponto de ônibus próximo ao Cem (Centro Especializado Municipal Pres. Jânio Quadros), na Rua 13 de Maio, em Campo Grande.

A vítima relatou que o suspeito manteve a mão por dentro do casaco, aparentando segurar uma arma de fogo, e disse à mulher que o acompanhava: “Pegue as coisas dela”.

A mulher abriu a bolsa da vítima e pegou seus pertences. Em seguida, os dois fugiram correndo. Em determinado momento, um deles teria dito: “Agora vou de Uber”.

A vítima procurou a Depac Centro para registrar a ocorrência e informou que não sofreu agressões. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

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