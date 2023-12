Briga no trânsito: motorista atropela motociclista e ameaça vítima com um facão

Um motociclista de 34 anos ficou ferido nesta terça-feira (19) no bairro Vila Morumbi, em Campo Grande, após ser atropelado por um motorista durante uma briga de trânsito. A vítima sofreu ferimentos na perna, no quadril e no braço.

Segundo relatos do motociclista, ele estava transitando por volta das 13 horas quando foi “fechado” duas vezes pelo motorista. Ao chamar a atenção do condutor, este jogou o carro contra o motociclista, resultando no atropelamento e nos ferimentos pelo corpo.

Após o incidente, o motorista, descrito pela vítima como um homem de aproximadamente 60 anos, magro e usando óculos, teria ameaçado o motociclista com um facão antes de deixar o local sem prestar socorro. O caso foi registrado pelas autoridades como lesão corporal dolosa e ameaça. As investigações estão em andamento para apurar os detalhes do ocorrido.

