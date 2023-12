Anvisa aprova vacina atualizada para variante da covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na terça-feira (19), uma versão atualizada da vacina Comirnaty monovalente contra a covid-19 para a variante XBB 1.15. Segundo a Anvisa, o imunizante é fabricado pela farmacêutica Pfizer, sendo o primeiro contra a nova cepa a ser aprovado pela agência reguladora brasileira.

A vacina está indicada para prevenção da covid-19, podendo ser utilizada por pessoas a partir de cinco anos, como dose única, e independentemente do estágio de vacinação. Isso significa que tanto pessoas não vacinadas como já vacinadas podem receber a aplicação, sendo o último caso com o intervalo de três meses da última dose recebida.

Para crianças entre seis meses e cinco anos, a posologia aprovada é:

– Pessoas não vacinadas: série de três doses. Ambas as doses iniciais devem ser aplicadas com intervalo de três semanas e a terceira dose aplicada após oito semanas da dose anterior.

– Pessoas já vacinadas com outras vacinas: dose única de reforço.

“Para a atualização da vacina, a empresa apresentou provas e dados complementares demonstrando que a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina monovalente atualizada não sofreram impacto no processo de atualização da vacina para a variante XBB 1.15. Futuramente, a vacina pode ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde”, disse a Anvisa.

Com informações do SBT News.

