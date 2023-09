Brasileiro é suspeito de executar médico em povoado na fronteira

Um brasileiro que mora no Paraguai é o principal suspeito de executar o médico Antonio Ortiz, 45 anos. Ele foi vítima de pistoleiros, na tarde de ontem (31), na Colônia Andrés Barbero, no departamento de San Pedro, a 130 quilômetros da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Ultima Hora, o fazendeiro Arnaldo Marques, 48 anos, que é dono de uma propriedade rural, próximo ao local do crime, está foragido. Na manhã de hoje (1), equipes da força tarefa da Polícia Nacional e do Ministério Público foi até o local, mas Arnaldo não foi encontrado.

Segundo investigações da Polícia Nacional, Arnaldo ameaçava o médico de morte há alguns meses. O motivo das ameaças seria por ciúmes.

Ainda conforme as investigações da polícia paraguaia, a última ameaça teria sigo, um dia antes do assassinato, quando o pistoleiro entrou e contato com o médico por mensagem de texto.

Até o momento, a Polícia Nacional está atrás de dois pistoleiros, suspeitos de executar o médico.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.