Homem é preso em flagrante após invadir residência e estuprar mulher

Uma mulher teve a casa invadida e foi estuprada por um homem de 37 anos, na cidade de Brasilândia, a 366 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na última quarta-feira (30), e o suspeito que possui passagens pela polícia pelo mesmo crime, foi preso em flagrante.

Segundo informações do jornal Cenário MS, a vítima informou a polícia que teve a residência invadida por volta das 3h. Aos policiais, a mulher disse que conhecia o rapaz.

A vítima disse que tentou fugir por um matagal próximo à residência, mas foi alcançada e estuprada sob ameaças de morte. Equipes da Polícia Militar foi acionada, onde realizou rondas pelo bairro, até conseguir localizar e prender o homem em flagrante. Ele estava escondido em uma residência, próximo ao local do crime.

Interrogado pelos militares, o autor disse que ofereceu R$ 40 para fazer um programa com a vítima. Informações apuras pelo site local, o homem é soropositivo. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Rafael Mantovania, relatou que o autor está em liberdade prisional há mais de um mês, após cumprir pena de 10 anos, por estuprar outra jovem no município.

Ainda conforme informações do delegado, o autor deve pegar 10 anos de prisão, caso condenado.

