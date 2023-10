Colisão entre ônibus deixa cinco trabalhadores feridos

Um acidente entre um micro-ônibus escolar e um ônibus deixou cinco feridos, próximo a cidade de Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ribas Ordinário, o acidente aconteceu quando um dos ônibus que levava trabalhadores para obras, colidiu na lateral do micro-ônibus. Alguns dos trabalhadores ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local auxiliar no resgate dos feridos. Os trabalhadores machucados foram encaminhados para o hospital, onde receberam os primeiros atendimentos.

Até o momento não há informações como foi a dinâmica do acidente.

