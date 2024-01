É bronze! Zion Bethonico conquista a primeira medalha olímpica de inverno para o Brasil

No cenário competitivo dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon, o atleta brasileiro Zion Bethonico, natural de Santa Catarina e com 17 anos de idade, conquistou a terceira colocação na modalidade de Snowboard Cross.

As provas de Snowboard Cross adotaram o formato Round Robin, envolvendo 28 atletas divididos em dois grupos. Zion participou de 5 baterias classificatórias, obtendo 4 vitórias e acumulando 18 pontos. Este desempenho conferiu-lhe a terceira colocação em seu grupo, assegurando assim um lugar na semifinal e posicionando-o entre os oito melhores competidores.

Na fase semifinal, Zion assegurou sua participação na grande final ao ultrapassar um competidor alemão no penúltimo salto. Este momento crítico destacou a habilidade técnica do atleta brasileiro.

A final foi intensamente disputada, culminando na conquista da medalha de bronze por parte de Zion Bethonico. A vitória marca um avanço notável para o Brasil na modalidade de Snowboard Cross e supera o desempenho anterior de seu irmão mais velho, Noah, que alcançou a 11ª colocação na edição de Lausanne 2020.

