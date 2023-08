Bombeiros buscam por pescador que desapareceu no Rio Miranda

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá procura por Douglas Aparecido Almeida, de 25 anos, funcionário de um hotel na região do Passo do Lontra, após chamado de um possível afogamento no rio Miranda nesta sexta-feira, dia 25 de agosto.

De acordo com a nota enviada à imprensa, a equipe de militares realizou buscas desde o início da manhã. Informações iniciais apontam que Douglas estava pescando no píer do hotel onde trabalhava. Colegas de trabalho afirmam que ele foi visto pela última vez na noite anterior.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e fez policiamento na região. Até o momento, apenas o molinete utilizado por Douglas foi encontrado próximo ao local onde ele pescava. Militares do 3º GBM realizaram varredura durante o dia, porém nada foi encontrado.

As buscas continuarão neste sábado (26), pela manhã. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

