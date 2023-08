Mulher morre após colisão entre veículos na BR-060

Uma colisão frontal envolvendo dois carros de passeio, na BR-060, ocasionou a morte de uma mulher na tarde de ontem (25), em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. Uma criança de 2 anos, que estava em um dos veículos envolvidos, foi encaminhado ao hospital em estado grave.

Segundo informações do site BNC Notícias, o acidente envolveu um Chevrolet Vectra, ocupado por uma família do município de Paraíso das Águas, e um Peugeot, onde seguia o casal, quando ocorreu a colisão frontal. Os motivos do acidente serão apurados da Polícia Civil.

A mulher que ocupada o Peugeot foi socorrida com vida, mas acabou morrendo ao dar entrada no hospital. Até o momento, o nome dela não foi divulgado.

Já a criança que ocupada o Vectra, estava na cadeirinha e ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital do município. Os outros ocupantes do Chevrolet não sofreram graves lesões.

