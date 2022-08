Bimotor usado para transporte de entorpecente é encontrado incendiado na divisa de MS

Um avião bimotor foi encontrado em chamas na tarde de ontem (25), em um canavial no município de Mirante do Paranapanema (SP), cidade localizada próximo a divisa entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. O condutor fugiu e não foi encontrado até o momento.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB) não foi possível definir se o incêndio foi causado por eventual queda da aeronave ou incendiada após pouso forçado. Segundo a Polícia Militar, não há vestígios de vítimas no local.

Ainda conforme a nota da FAB, caças da Força Aérea Brasileira foram vistos sobrevoando a região logo após a ocorrência. Informações divulgadas pelo site Ponta Porã News, a policiais militares de SP obteve informações de que o avião estava sendo acompanhado por caças da FAB desde do Estado do Paraná, antes do pouso forçado no canavial. Conforme divulgados pela PM, ocupantes foram vistos jogando para fora da aeronave uma grande quantidade de entorpecentes enquanto sobrevoavam a região de Terra Rica (PR).

Há uma grande suspeita de os ocupantes do avião teriam forçado o pouso no canavial e depois ateado fogo na aeronave, já que um maçarico foi encontrado nas proximidades do aparelho destruído pelas chamas.

