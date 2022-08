16 KM de asfalto são entregues no bairro Rita Vieira

Após 20 anos de espera, 16 km de asfalto foram entregues no bairro Rita Vieira. A cerimônia de entrega da obra de pavimentação aconteceu na noite desta quinta-feira (25) no local onde acontece a feira livre, localizada na Rua Novo Estado. Junto com o asfalto, a comunidade recebeu drenagem, esgoto e sinalização

A entrega faz parte de uma programação especial para o aniversário de Campo Grande. Já estão prontos os primeiros 16 quilômetros de asfalto (de um total de 28 km) programados para o bairro que terá toda sua malha viária pavimentada, formada por 54 ruas. O investimento nesta etapa foi de R$ 16,6 milhões. Em outubro deve ser entregues o segundo lote de obras (10,2 km de asfalto) no bairro e a frente de pavimentação no Park Dallas (4,5 km), parcelamento vizinho.

Segundo técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as obras no Rita Vieira também terão impacto no sistema viário de bairros vizinhos como o Santo Eugênio, Universitário e Dr. Albuquerque. Com a pavimentação do prolongamento da Rua Nicomedes Vieira, essa via passará a ser um eixo de ligação entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Interlagos, alternativa à Bom Pastor, tradicional corredor gastronômico que será revitalizado no ano que vem.

A Prefeita Adriane Lopes esteve presente na cerimônia de entrega. Ela ressaltou a importância da participação da população nesse projeto.

“Um sonho que se sonha só, é somente um sonho, mas um sonho que se sonha junto, se torna realidade. E hoje eu posso ver que através do trabalho da associação junto aos moradores conquistaram o asfalto. Há anos os moradores reivindicavam a drenagem e a pavimentação e hoje nós estamos aqui: é uma realidade”

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.