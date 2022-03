Bebê recém-nascido sofre traumatismo craniano em acidente em Aquidauana

Na noite de sábado (26), na cidade de Aquidauana, uma mulher e um bebê recém nascido foram atropelados na rua Francisco Pereira Alves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 23h20, a mulher que seguia com o filho recém-nascido no colo quando foram atropelados por uma motocicleta Honda CG 125.

As vitimas foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para o pronto socorro da cidade. Pela gravidade do acidente, a criança teve traumatismo craniano e foi levada para a Capital em vaga zero sem a necessidade de liberação de leite. A condutora da moto e a mãe sofreram escoriações.