Aviação civil brasileira registra a segunda maior movimentação da história para o mês

A aviação civil brasileira registrou o segundo melhor resultado de sua história para o mês de fevereiro, com 9,56 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais. O maior destaque no modal aéreo continua sendo a movimentação de passageiros no mercado internacional. Pelo décimo mês consecutivo, o número de viajantes para o exterior atingiu um recorde. Entre chegadas e partidas, o Brasil teve mais de 2,3 milhões de turistas transportados. O número indica um crescimento de 13,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O número de pessoas que utilizam o modal aéreo em voos nacionais também apresentou forte crescimento em fevereiro. No período, 7,2 milhões de passageiros utilizaram os aeroportos do país para voos dentro do território nacional, o que representa um crescimento de 7% em relação a fevereiro do ano anterior. Esse foi o melhor resultado para o mês nos últimos cinco anos.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o indicador apurado no período demonstra o dinamismo e a força do setor aéreo brasileiro. “Registramos a maior movimentação doméstica para o mês nos últimos cinco anos, e esse avanço se deve ao aumento da conectividade, à recuperação econômica e à confiança dos passageiros no transporte aéreo. Estamos trabalhando para ampliar os voos e incluir mais brasileiros na aviação”, pontuou.

Os números apresentados fazem parte do Relatório de Demanda e Oferta, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os dados reforçam a retomada consistente do setor aéreo após a pandemia de Covid-19. Além do aumento no número de passageiros, a demanda doméstica (passageiros por quilômetro transportado) teve um avanço de 7,3%, enquanto a oferta (assentos por quilômetro oferecido) cresceu 3,4%.

A movimentação de cargas domésticas também acompanhou essa tendência de crescimento. Em fevereiro, foram processadas 38,9 mil toneladas, registrando um avanço de 5% na comparação anual.

Crescimento dos indicadores

A carga internacional seguiu a mesma tendência de crescimento já observada em outros meses, com um total de 67,5 mil toneladas movimentadas, um aumento de 3,6% em relação a fevereiro do ano passado. Já a demanda internacional teve alta de 8,8%, enquanto a oferta aumentou 12,2% no período.

Costa Filho ainda ressaltou que os números expressivos demonstram o compromisso do Governo Federal em fortalecer a infraestrutura aeroportuária, garantindo um transporte aéreo seguro, eficiente e acessível para todos os brasileiros. “O resultado demonstra que todos os indicadores da nossa aviação estão em crescimento. Esse é um reflexo da recuperação do turismo e da ampliação das operações aéreas entre o Brasil e outros países”, explicou.

Com informações da Agência Gov.

