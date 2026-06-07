Batida entre carro e caminhão mata dois homens na BR-163, em Juti

Vítimas estavam em um Astra e morreram ainda no local após a colisão

Dois homens morreram em um acidente entre um GM Astra e um caminhão no fim da tarde deste sábado (6), na BR-163, a cerca de 5 quilômetros da área urbana de Juti.

Segundo informações do Ligado na Noticias, as primeiras informações indicam que a colisão foi forte e os ocupantes do carro não resistiram aos ferimentos.

Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência. Durante os trabalhos no local, o trânsito na rodovia precisou ser interrompido por um período.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Até o momento, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas.

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