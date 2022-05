Bandidos mantém empresário, esposa e filho amarrados durante assalto

Empresário, esposa e filho foram feitos reféns durante um assalto na última sexta-feira (21), em Cassilândia, município a 452 quilômetros da Capital. A família foi amarrada e trancada no banheiro da residência.

Três bandidos participaram da ação criminosa, após amarrar as vítimas dois dos assaltantes fugiram com o carro da família e o terceiro ficou na casa vigiando. Depois de algum tempo o empresário conseguiu se soltar e pedir ajuda um funcionário de sua empresa que mora próxima do local.

Segundo o site O Correio News, os bandidos foram extremamente agressivos e o deram várias coronhadas no empresário, enquanto o mesmo ao ser surpreendido, tentava tirar o filho da cadeirinha. “Perdeu, perdeu, perdeu” essas eram as palavras usadas o tempo todo pelos bandidos segundo a vítima.

Policiais de Cassilândia foram acionados e logo chegaram ao local, e já comunicaram o fato às cidades vizinhas que em menos de uma hora prenderam os bandidos na cidade vizinha de Chapadão do Sul, onde uma equipe da polícia de elite fazia uma operação na região com polícia rodoviária da base de Chapadão do Sul tiveram êxito em prenderam os bandidos.

Dois dos bandidos eram da capital Campo Grande e um morador de Chapadão do Sul.