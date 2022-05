Durante a madrugada, homem estupra amiga de sua esposa

Homem de 53 anos foi preso no município de Bandeirantes, cerca de 71 km da Capital, na manhã de ontem (23), após acusação de estupro, feita pela amiga de sua esposa de 27 anos. A vítima mora na zona rural da cidade e devido a uma consulta médica que iria na segunda-feira(23), passou a noite de domingo (22) na casa da amiga, onde foi violentada.

A vítima contou a polícia que o marido da amiga foi até a sala onde ela estava dormindo e começou a tirar a roupa dela e ameaçá-la, por volta de meia-noite. Na sequência o homem teve relação sexual com a mulher, mesmo com ela pedindo para ele parar. No boletim de ocorrência consta que, o homem chegou a consumar o ato e ejaculou dentro da vítima.

Segundo informações do delegado Jarley Inácio de Souza, a vítima compareceu na delegacia na manhã de segunda-feira e com o depoimento da mesma e com exame de corpo delito o acusado foi preso.

A vítima fez os exames necessários e também tomou a medicação para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Segundo informações da Polícia Civil há suspeita que o acusado seja soropositivo, por isso foi necessário o uso do coquetel.

O homem foi preso em sua residência e no seu depoimento negou o ocorrido para a polícia. Com as provas suficientes, o caso foi registrado como estupro e o suspeito teve a prisão provisória convertida em preventiva.

