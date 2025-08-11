Avô tenta estuprar neta de 8 anos e é preso na Capital

Um idoso, de 67 anos, foi flagrado estuprando a neta, de 8 anos, na noite desse domingo (10), na casa onde morava, no Jardim Jockey Club, em Campo Grande. O crime foi presenciado pela mãe da criança que acionou a Polícia Militar imediatamente.
Segundo informações preliminares, a mãe teria ido buscar a menina na casa do avô paterno e, ao chegar no local, flagrou a menina deitada no sofá, com a roupa abaixada e o idoso abusando da criança.
A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima e, quando a equipe chegou à residência, a mulher e a criança estavam abaladas e em estado de choque. O idoso foi detido. No momento da prisão, alguns familiares dele tentaram impedir que os policiais o levassem.
De acordo ainda com informações, no momento do crime a criança estava sozinha com o avô. A menina foi levada a uma unidade de saúde, passou por exame e o médico pediatra não constatou sinal de penetração.
O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente).