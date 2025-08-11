Planejamento e foco são fundamentais na hora de estudar para o Enem e vestibulares

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e os vestibulares da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) terão suas provas aplicadas entre novembro e dezembro deste ano. Para ir bem e conquistar o tão sonhado passaporte para o ensino superior, esses últimos meses devem ser de foco para saber o que e como estudar.

De acordo com o professor de Redação, Sérgio Campos, o candidato precisa se organizar e ter uma rotina de estudos bem estabelecida para conseguir absorver as principais informações e conteúdos. Treinar a resistência mental e física também é essencial para enfrentar os dois dias de prova e as 190 questões, no caso do Enem.

Por outro lado, quem não está se dedicando aos estudos desde o começo do ano, mas pretende prestar alguma das provas, ainda pode correr atrás e aproveitar os três últimos meses antes das provas. Neste caso, o professor orienta que o candidato se concentre nas matérias que já sabe e revise os conteúdos que são mais cobrados.

“Ainda dá tempo de estudar, mas isso precisa ser feito com direcionamento e entendimento do perfil da prova. Por exemplo, o Enem cobra o que você tem de base de conteúdo, pede mais interpretação e aplicação da vida prática, então, mais do que estudar o conteúdo em si, é importante perceber o perfil da prova”, orienta.

A revisão dos conteúdos e aprofundamento nas matérias já conhecidas também é um método válido para os outros vestibulares. “ Para outros vestibulares também dá tempo [ de estudar], mas fica mais na lógica de focar no que já sabe e revisar do que procurar conteúdo novo para estudar, porque fazer isso pode trazer mais insegurança, ansiedade e não é tão produtivo. É melhor potencializar o que já tem de base, do que pegar matéria nova, visto que já é reta final., informou.

Para a redação, Sérgio destaca que para ir bem e saber desenvolver um bom texto é preciso estar atualizado e entender de temas do cotidiano. O professor ainda ressalta que, para os vestibulares regionais, como o da UEMS e UFMS, também é necessário estar atento aos assuntos que permeiam a política e economia do Estado.

“É preciso perceber como os temas atuais podem ser abordados nos eixos temáticos da redação, que são economia, saúde, educação. Então, quando ver uma notícias no jornal buscar entender como aquilo pode se encaixar no tema da redação. No ano passado, por exemplo, a UEMS cobrou sobre a Rota Bioceânica, então, é importante estar atualizado sobre o Estado também”, pontuou.

E como ir bem em Matemática?

Para Matemática, a dica de entender o perfil da prova também é importante. porque cada um dos vestibulares tem uma forma diferente de avaliar o conhecimento do candidato quanto aos desafios matemáticos e de lógica.

O professor de Matemática, Ricardo Carpes também afirma que ainda é tempo de estudar, apesar do tempo curto até as provas. Neste caso, também é importante aprofundar e revisar o que já tem de conhecimento, fortalecendo a base para saber interpretar problemas mais complexos.

“Recomendo revisar a base, como adição, subtração, divisão e multiplicação, para depois evoluir para raciocínio lógico e interpretação de problemas. Com uma boa base grande parte dos conteúdos podem ser desenvolvidos com maior facilidade”, afirma.

Para o Enem, o docente ainda dá uma dica extra sobre os conteúdos que costumam ser cobrados e devem ser revisados. São eles: geometria plana e espacial, razão e proporção, funções, álgebra, matemática financeira, progressões aritméticas e geométricas, estatísticas e interpretação de gráfico, bem como trigonometria e probabilidade.

Carpes ainda reforça que, independente de ser alguém que está estudando e se preparando desde o começo do ano ou quem está começando agora, o importante é sempre revisar e resolver questões para ter a prática de como resolver os exercícios e problemas propostos.

“A resolução constante de exercícios ajuda a entender como eles são pedidos e como se relacionam. Resumindo, o essencial é resolver questões, revisar e ver resoluções diferentes para as mesmas questões”, disse.

Alunos

Mateus Espinosa, de 17 anos, está no 3º ano do Ensino Médio e vem se preparando para o Enem durante o ano. Para ele, ter voltado do recesso de julho o fez perceber que a prova está cada dia mais perto. Para entender e absorver melhor o que aprende em sala de aula, ele foca nos conteúdos que ainda precisa entender melhor e se dedica a estudá-los.

“Vejo as matérias que eu tenho mais dificuldade e me organizo para poder estudar aquilo que ainda não estou entendendo bem. Até antes das férias eu estava mais tranquilo, mas agora que as aulas voltaram eu comecei a perceber que a prova já está chegando” pontuou.

Para Isadora Mancoso, de 16 anos, o segredo é não deixar os conteúdos se acumularem, fazer uma revisão em tudo que aprendeu no dia e resolver exercícios para aprender como e onde aplicar os conceitos e informações.

“Eu reviso tudo que aprendo, porque se eu deixar tudo para depois as coisas vão acumular e vou precisar dos outros conteúdos para entender as próximas matérias. E é preciso fazer exercícios, porque sem isso não tem como, porque pode chegar na hora e a gente não saber como responder”, disse.

Datas

O Enem vai acontecer nos dias 9 e 16 de novembro. O vestibular da UEMS será no dia 23 de novembro. No dia 7 acontece a prova da UFMS e, no dia 14, será a vez dos alunos que optarem pelo Passe fazerem a prova.

Por Ana Clara Santos

