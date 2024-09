Avô é preso após ser flagrado abusando sexualmente da neta de 12 anos

A avó de uma menina, de 12 anos, flagrou o marido abusando da própria neta. O caso aconteceu na Capital e a policia foi acionada até a residência.

No dia do ocorrido, o homem, que não teve a identidade revelada, retirou as vestimentas da neta e praticou o abuso. O homem foi levado para a delegacia sem se pronunciar sobre o crime.

De acordo com informações, a menina relatou que era abusada desde os sete anos pelo a avô. A mãe da menina e a avó também foram encaminhadas para a delegacia para prestarem depoimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram