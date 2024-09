MS sediará novamente o maior evento de compras públicas e atualizações da nova Lei de Licitações

Entre os dias 12 a 14 de novembro, a capital sul-mato-grossense será palco da 6ª edição do SENACOP (Seminário Nacional de Compras Públicas), considerado um dos maiores eventos de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações, com workshops, expositores e atração musical. O encontro reunirá profissionais. Com palestrantes renomados, o seminário é uma excelente oportunidade para os profissionais se atualizarem sobre as mais recentes mudanças na legislação de licitações.

Em 2023, mais de 2 mil pessoas participaram do seminário que ocorreu também em Mato Grosso do Sul. O CEO da Atrea Educação – organizadora do evento – Rodrigo Rodrigues, ressaltou a importância da capacitação ocorrer novamente no estado trazendo atualização sobre a aplicação da lei anticorrupção no contexto das contratações públicas. Além de comentar sobre algumas participações especiais que já confirmaram presença nos dias do evento, que será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

“O encontro reúne em Campo Grande os maiores e melhores palestrantes de licitação do país, como os ministros Benjamin e Anastasia do TCU. Existem eventos que reúnem um número significativo de palestrantes renomados, só que fora de Campo Grande , e tem um custo muito alto para se capacitar se deslocando para outras cidades. Quando um grande evento como esse acontece aqui, para quem é do estado, é uma importância gigantesca para aproveitar esse momento e se capacitar no ‘nosso quintal’. É um evento grandioso com 3 dias intensos de capacitação e várias oficinas simultâneas. Uma oportunidade realmente para o servidor do estado, da capital e dos municípios de MS, de estarem mais perto dos palestrantes com conhecimento sobre a nova Lei de Licitações”, reforçou o convite.

De acordo com a programação, no primeiro dia (12) haverá a palestra de abertura com o ministro Benjamin Zymler, que abordará o tema: Análise de como a nova lei altera ou reforça o papel dos tribunais de contas na fiscalização das licitações e contratos públicos. Para o encerramento da noite e momento de descontração dos participantes, o cantor Nando Reis fará apresentação musical.

Estão confirmados também, os mais conceituados profissionais, juristas e autoridades em compras públicas do país como: Ministro Antonio Anastasia, Anderson Pedra, Gustavo Tato, Ronny Charles, Evaldo Ramos, Ricardo Brito, Maurício Colonna, Sarah Campos, Caio Figueiroa, Guilherme Carvalho, Carmen Boaventura, Daiesse Jaala, Lucimara Coimbra, Karine Lilian, Jamil Manasfi, Noel Baratieri, Dafne Reichel Cabral, Vanessa de Mesquita e Lorivaldo Antonio.

Quem pode participar

Haverá também intensa programação e espaço para fornecedores apresentarem soluções para a Gestão Pública do país na feira “Expo GovBrasil 2ª Edição”. O Senacop 2024, é um evento para uma ampla gama de profissionais e entidades, incluindo agentes de contratação, comissões de licitação e de contratação, pregoeiros e equipes de apoio, ordenadores de despesas, gestores e fiscais de contratos, membros dos órgãos de consultoria jurídica e profissionais do setor jurídico: auditores e servidores dos Tribunais de Contas e Controle Interno, servidores municipais envolvidos com os processos de compras e contratações, profissionais dos Conselhos de Classes, fornecedores e prestadores de serviços ao governo em geral, demais profissionais interessados em aprofundar seu conhecimento sobre os temas do evento.

Na edição passada do Senacop, técnicos e servidores do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) participaram do seminário com foco no aprendizado na Nova Lei de Licitação que passou a valer obrigatoriamente no dia 1º de janeiro deste ano. Além de toda experiência, o evento é um ótimo momento de interação entre agentes com troca de experiências rotineiras com intuito de expandir canais de comunicação e administração de resultados.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram