Avô de criação é preso por estupro de menor de 10 anos

Um homem de 37 anos foi preso por ser suspeito de estupro de vulnerável na cidade nde Ivinhema, a 290km de Campo Grande.

No último dia 16 de julho, a avó da criança escutou um barulho de madrugada e ao levantar e ir até o quarto da neta flagrou o suspeitoque é seu convivente há mais de 17 anos, abusando sexualmente da criança de 10 anos de idade. O homem fugiu de casa e a polícia foi acionada.

Foi solicitada a prisão preventiva do avô de criação da criança, porém o mesmo estava foragido. Na última quarta-feira (24), a polícia realizou a prisão do homem, que após ser interrogado, será encaminhado ao presídio local.

Para denúncias, a polícia deixa o telefone whatsApp da SIG: 67- 99208-9491, garantindo o sigilo dos denunciantes.

