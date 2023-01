Avião de empresário do MS é apreendido com cocaína após ser interceptado em SP

Um avião de pequeno porte, foi interceptado, ontem (18) na região de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Conforme informações da Polícia Federal (PF), o avião que transportava cocaína, pertence a um empresário de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da PF, a aeronave sobrevoava a região oeste de São Paulo, quando foi interceptado pela FAB (Força Aérea Brasileira). Segundo a polícia, o avião teria vindo da região de fronteira com o Paraguai.

Após o flagrante, foi ordenado para que o piloto efetivasse o pouso imediato em um aeroporto ou aeródromo da região. No entanto, a determinação Força Aérea, não atendida pelo piloto, forçado o pouso na área rural em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), danificando a aeronave.

Com apoio de um helicóptero da Polícia Militar, os policiais se aproximaram da aeronave. Ao chegar no local, não encontraram o piloto, que fugiu do local. Dentro do avião, os policiais encontraram uma grande quantidade de pasta base de cocaína.

Outras equipes da Polícia Militar foram acionadas e continuam as buscas pelo piloto, que conseguiu fugir do flagrante. Em vistoria aos documentos e com base do prefixo da aeronave, foi constatado que o avião pertence a um empresário do município de Bonito (MS) e que tinha o certificado de navegabilidade vencido. O proprietário da carga poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

O Portal O Estado Online entrou em contato com a Polícia Federal de Marília (SP), que não obteve resposta de quem seria o dono da carga de cocaína que foi apreendida. O caso segue em investigação.

