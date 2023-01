Fã transforma paixão em negócio e investe no único espaço do Harry Potter em MS

Fã do bruxo transforma paixão pela saga em negócio e investe no único espaço do Harry Potter em MS

A jovem Evelyse Medeiros é árbitra de futsal, de futebol de campo, é formada em Química, atualmente cursa Direito e, ainda, é proprietária de uma empresa e decidiu investir na criação de um ambiente temático, a fim de atrair os fãs da série na Capital e no Estado: a Plataforma 9Ze/ro.

Ela conta que começou a trabalhar aos 13 anos, com a mãe que, à época, tinha um depósito de gás. De lá para cá, ela teve várias experiências profissionais, chegou a entrar no curso de Letras, mas não se adaptou, depois passou para Química, na UFMS (Universidade Federal de MS), e descobriu que realmente gostava da área, mas a falta de oportunidades no segmento, aliada à baixa remuneração e ao desgaste – tanto físico quanto emocional – a fizeram perceber que, para ter futuro, precisaria ir embora da Cidade Morena.

Depois de ter iniciado o próprio negócio e ter tido alguns reveses, inclusive por causa da pandemia, e com o negócio funcionando somente na modalidade delivery, a ideia de ter uma loja de novo a acompanhava. “Foi então que decidi abrir uma loja, mas não queria qualquer loja, até porque já tinha tido a experiência. Pensei: quero ter uma loja temática do Harry Potter, poder unir o que sei fazer e amo, com outra paixão, que é o Harry Potter, e então surgiu a Plataforma9Ze/ro, que faz referência à Plataforma 9 3/4 [que aparece nos filmes da saga].”

“Durante o percurso para abrir a casa temática, demorei sete meses para achar um lugar que tivesse algumas coisas específicas do tema, e que não fosse apenas um salão com as coisas dentro. Em junho do ano passado, abri a casa e novamente mais problemas. Então fechamos e ficou só delivery, agora retomamos em janeiro, com força total, para não fechar nunca mais, e queremos que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o único espaço temático do Harry Potter em MS”, conta Evelyse.

Para todas as idades

O Plataforma 9Ze/ro é algo idealizado para todas as idades. “É um ambiente que atende tanto as crianças, quanto os adultos. Costumo dizer que, entrou do portão para dentro, você esquece tudo e entra num mundo mágico, onde pode extrair o melhor de você ali, todas as melhores emoções e muitas lembranças para guardar na memória”, dispara Evelyse.

E a explicação para esse tema é bem simples: “Sou fã do Harry Potter desde os 11 anos, quando ganhei o primeiro livro. Assisti todos os filmes no cinema, uma paixão dividida com a minha melhor amiga e minha afilhada, que aprendeu a amar e hoje já está com 13 anos. E espero passar para a outra de 3 anos”, conta a potterhead.

O ambiente tem vários itens relacionados à franquia, que os fãs a-do-ram! “Além do xadrez original do Harry Potter, vários personagens para escolherem para fotos e vídeos, jogos gratuitos, temos a capa da invisibilidade, que no Brasil tem apenas quatro exemplares. E temos ainda uma lojinha de lembranças e produtos do Harry Potter. Os fãs ainda podem assistir a todos os filmes da saga, e temos mais uma novidade também: teremos a sala de game para quem realmente é fã jogar o Harry Potter legacy, que vai ser lançado mundialmente em fevereiro”, adianta Evelyse.

Para a pequena cliente do Plataforma, Valentina Itokagi Porto, de 9 anos, o amor pelo mundo de HP só aumenta a cada vez que assiste aos filmes. “Gosto do Harry Potter porque ele me leva para um mundo de magia, de aventura e de amizades. Quanto mais assisto aos filmes, mais me encanto pela história”, dispara.

Jogos de tabuleiro

Outra opção de estabelecimento temático para os campo-grandenses é o Joga Burger, que reúne, no mesmo espaço, opções para os aficionados em jogos de tabuleiro. Apesar das incertezas à época da abertura, o publicitário Rafael Dalpiaz decidiu arriscar e investir na ideia. “Apostamos todas as fichas e pagamos pra ver. Trabalhar com o que gosto foi o ponto principal de motivação. Sempre gostei de gastronomia, e claro, de jogos de tabuleiro. Era um sonho antigo. Conseguir reunir tudo isso em um ambiente temático em que outras pessoas pudessem ter as mesmas experiências divertidas que tive em família ou com os amigos, foi o que me motivou: poder difundir o Hobby e fomentar uma diversão inteligente, analógica, desconectada da Internet para que as pessoas pudessem se aproximar ainda mais.”

Assim, ele juntou as vivências familiares que resultaram em belas memórias afetivas e agregou isso à empresa. “Desde moleque jogos de tabuleiro eram um hábito familiar. Jogar com os irmãos, com os avós, em casa, ou me reunir com os amigos, era comum na nossa rotina. Com 14 anos comecei a colecionar, pesquisar e me interessar por jogos de tabuleiro, sua história e as novidades que surgiam no mundo. A experiência de reuniar as pessoas em volta da mesa e compartilhar um tempo próximo e de qualidade me cativaram. Os diversos tipos de mecânicas de jogos, artes de componentes e estratégias/raciocínio lógico guardadas em cada caixa de jogo fazem minha cabeça explodir”, relembra.

E, apesar dos receios iniciais, a ideia acabou se provando boa atraente para muita gente, que apostou, também, em tempo de qualidade longe do celular. “Construímos um grupo de clientes incríveis que sempre estão presentes, jogando com a gente. É muito agradável ver famílias com pessoas de idades diferentes jogando juntas, com o celular desligado, sem ver o tempo passar. Mas queremos sempre alcançar mais pessoas e fidelizar ainda mais quem se interessa pela proposta. Por isso, criamos o Clube Joga, nosso programa de vantagens com benefícios exclusivos, como isenção da taxa para jogar no local, possibilidade de a l u g a r jogos pra casa e descontos especiais.”

Serviço:

O Plataforma 9Ze/ro fica na Júlio Dantas, nº 90. O Joga Burger fica na Avenida Nelly Martins, nº 76.

