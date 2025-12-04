Autor de feminicídio no Paraná é preso no interior de MS

Na tarde desta quarta-feira (03), um homem procurado por ter matado a ex-esposa e o então namorado dela, em Floraí (PR), foi preso em Anaurilândia, cidade 377 quilômetros de Campo Grande. O crime, marcado por extrema violência, teve grande repercussão à época.

O crime

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil paranaense, no dia 15 de dezembro 2023, o autor invadiu a residência da ex-companheira Maria Luiza Maian, de 48 anos, e a matou dentro de casa, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento. Em seguida, deslocou-se ao centro da cidade, onde localizou o namorado da vítima Antônio Mansano Junior, 45 anos, que trabalhava como motorista de transporte escolar, e o executou dentro de um ônibus, durante o serviço. Após os crimes, o autor, fugiu do Paraná e passou a viver de maneira clandestina, para evitar sua captura.

Depois de transitar por diferentes cidades, o autor mudou-se para Anaurilândia há cerca de um ano, onde utilizava identidade adulterada. Durante diligências de rotina, a Polícia Civil local identificou indícios de que o indivíduo poderia ser um foragido de alta periculosidade.

A investigação avançou com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Loanda (PR), que confirmou oficialmente que o homem era, de fato, o autor do feminicídio e homicídio ocorridos em Floraí-PR.

Com as informações consolidadas, a equipe policial deslocou-se até a zona rural de Anaurilândia, a aproximadamente 50 km da área urbana, onde o foragido foi localizado e preso. Ele estava há quase dois anos fugindo das forças de segurança. A ação foi realizada com eficiência e sem incidentes.

O Delegado de Polícia Civil de Anaurilândia-MS, Anderson Farias, ressaltou o empenho da equipe na retirada do criminoso de circulação. “Nossos policiais têm trabalhado com dedicação para garantir que fatos graves como esse não permaneçam impunes. Indivíduos que já demonstraram sua alta periculosidade social precisam responder por seus crimes, e nosso compromisso é assegurar que a lei seja cumprida”.

O preso será apresentado à Justiça e permanece à disposição para os procedimentos legais cabíveis.