Duplicação da BR-163 avança e chega à etapa de pavimentação na região de Campo Grande

As obras de duplicação da BR-163/MS entraram em uma nova fase e já recebem pavimentação em trechos estratégicos da região de Campo Grande. A Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia após a repactuação do contrato, informou que os trabalhos avançam em ritmo acelerado, cumprindo o cronograma estabelecido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Na Capital, as equipes atuam entre os quilômetros 452 e 460, onde já começaram a aplicar as camadas iniciais de pavimento. Serviços semelhantes também acontecem entre os quilômetros 510 e 511, em Jaraguari, e de 535 a 546, em Bandeirantes. Além da pavimentação, seguem em execução obras de drenagem, terraplenagem, instalação de dispositivos de segurança e construção de novos acessos.

Em Mundo Novo, as faixas adicionais previstas entre os quilômetros 7 e 11 e 28 e 31 tiveram início nas camadas inferiores de pavimento. A intenção é ampliar a capacidade de tráfego nos trechos mais movimentados da rodovia e melhorar a fluidez, especialmente no escoamento de cargas.

A retomada das obras só foi possível após a repactuação da concessão, oficializada em agosto, com aval do TCU (Tribunal de Contas da União). O novo acordo garantiu a continuidade imediata das intervenções e possibilitou antecipar etapas previstas ao longo da BR-163/MS.

O projeto de modernização da rodovia prevê investimentos superiores a R$ 9,3 bilhões durante os 29 anos de concessão. Estão contemplados 203 quilômetros de duplicações, 147 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de marginais, cinco contornos urbanos, passagens de fauna, rede 4G ao longo da via e três pontos de descanso para caminhoneiros.

Com 845,4 quilômetros somente em Mato Grosso do Sul, a BR-163 é um dos principais eixos logísticos do Estado, conectando Mundo Novo à divisa com Mato Grosso. As obras em andamento são consideradas essenciais para aumentar a segurança viária e garantir mais eficiência ao transporte rodoviário na região.

