Atirador mata duas pessoas e deixa uma ferida no Danúbio Azul, em Campo Grande

Na noite de segunda-feira (12), um ataque a tiros resultou na morte de duas pessoas e deixou uma terceira ferida em um conjunto de quitinetes na Vila Danúbio Azul, na região leste de Campo Grande. O crime aconteceu no fim da noite, em uma residência localizada entre a Rua Antônio Teodoro e a Rua Cidade Jardim.

Segundo informações preliminares, moradores relataram que as vítimas estavam dentro de uma casa quando o atirador invadiu o local. Uma discussão teria ocorrido antes dos disparos. Em pânico, os vizinhos relataram ter ouvido diversos tiros e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas unidades avançadas de pronto-socorro foram enviadas ao local, onde os socorristas constataram o óbito de dois homens ainda não identificados. Uma terceira vítima, atingida na perna, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob cuidados médicos.

Quatro viaturas da Polícia Militar (PM) foram mobilizadas para isolar a área e preservar a cena do crime até a chegada da perícia. Além disso, o Batalhão de Choque (BPChoque) também esteve presente para auxiliar na identificação do suspeito, que fugiu após o ataque.

O caso está sendo investigado e foi registrado como homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol.

