Atentado em academia de MS deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas após um homem chegar atirando em um academia localizada na cidade de Antônio João, a 319 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na noite de ontem (5) e até o momento o atirador não foi identificado.

Entre as vítimas estão duas mulheres de 26 anos, baleadas de raspão na cabeça, e um homem de 25 anos que levou um tiro no braço que transfixou até o tórax. O estado de saúde das vítimas é estável.

Testemunhas contaram que o homem chegou por volta das 18h, sem dizer nada ele caminhou em direção a academia e atirou com uma pistola calibre 9 milímetros em direção às vítimas. Fotos do estabelecimento, mostram pelo menos seis marcas de tiros nas paredes.

Policiais militares e civis estiveram no local e seguem em busca pelo atirador.

Com informações do site Antônio João News.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.