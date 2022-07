Carlos Santana desmaia em show nos EUA; veja vídeo do atendimento

O famoso guitarrista Carlos Santana passou mal e desmaiou em um show na cidade de Michigan, nos Estados Unidos, na cidade de ontem. Um representante do músico tranquilizou os fãs e disse que ele desmaiou devido ao calor e desidratação.

Em um vídeo publicado por uma pessoas que estava na apresentação, é possível ver Carlos Santana sendo levado por um maca, cercado por uma lona preta para que a plateia não veja o atendimento. Carlos Santana ainda faz um sinal de ok para o público que aplaude o momento.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Em determinado momento do show, o músico sentou diante a bateria devido a tonturas. Após alguns segundos e músico cai para trás e assusta a plateia que não entendia o que estava acontecendo.

De acordo com um representante do guitarrista, o músico teve um mal-estar pela exaustão causada pelo calor e desidratação. Ao site TMZ, foi informado que Santana foi levado para o hospital para observação contínua, mas que o seu quadro estava “indo bem” na noite de ontem.

O músico teve uma agenda cheia nos últimos meses. Ele se apresentou 32 vezes desde o dia 25 de março. No final do ano passado, Santana ficou um tempo fora dos palcos após passar por um “procedimento cardíaco não programado”.

