Assassino de mulher em Dourados segue foragido; polícia descarta feminicídio

Na manhã desta sexta-feira (10), as equipes da Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), continua as investigações que busca localizar o suporto autor de um assassinato ocorrido ontem (09), em Dourados, município a 238 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Maria da Penha Oliveira Neta, de 34 anos, que morreu após ser espancada a pauladas em uma residência no bairro Jardim Clímax. O principal suspeito é Junior Benitez Vaz, de 38 anos e que segue foragido.

De acordo com informações do site Dourados News ainda não há elementos que indiquem o caso como sendo feminicídio, sendo tratado por enquanto como um caso de homicídio simples.

Segundo o delegado do SIG, Eliel Raimundo “inicialmente, pelo que foi apurado, não havia nenhum parentesco e também não existia relacionamento amoroso entre eles, no máximo uma eventual amizade. Em tese, não configura violência de gênero ou doméstica”, explicou.

Nessa quinta-feira (09) equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na casa onde ocorreu o crime e realizaram diligências na região. Testemunhas também foram encaminhadas para delegacia para prestar depoimentos.

