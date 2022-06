Jogos Escolares: Disputas do vôlei de praia iniciam nesta sexta

O maior evento estadual esportivo-escolar, os Jogos Escolares da Juventude, da início as disputas de vôlei de praia, nesta sexta-feira (10), em Campo Grande. As partidas da modalidade acontecem na Praça Esportiva Belmar Fidalgo e começam a partir das 16 horas. O evento é destinado a jovens atletas de 15 a 17 anos.

Com organização do Governo do Estado e intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), os jogos escolares têm oito modalidades que integram a etapa realizada na capital. São elas: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, vôlei de praia, taekwondo e tênis de mesa, nos gêneros masculino e feminino.

A competição é seletiva para a etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2022, o evento terá Aracaju (SE) como cidade-sede, entre 1º e 18 de setembro. A ginástica artística e o wrestling (luta olímpica) também integram o programa, mas cada modalidade teve apenas um participante inscrito.

Os jogos dos demais esportes começam neste sábado (11), a partir das 7 horas, e prosseguem até domingo (12), com encerramento por volta das 12 horas. Aproximadamente 700 estudantes-atletas já estão na Cidade Morena. Ao todo, mais de 900 pessoas estão envolvidas no evento, somando-se competidores, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros.

Com informações da Fundesporte.

